Addio al fumettista Kentaro Miura | era l’autore del manga culto ‘Berserk’

(Di giovedì 20 maggio 2021) La notizia della morte del famosogiapponesearriva solo oggi, ma il grande autore delcultè deceduto lo scorso 6 maggio per una dissezione aortica acuta. Ilaveva appena 54 anni. La notizia è stata divulgata dalla Young Animal, che segnala come “la notizia dell’improvvisa scomparsa diha ricoperto di profonda tristezza la redazione“. Sempre nella stessa nota si legge comeincontrava i membri della redazione e parlava felicemente degli anime e dei film che adorava, sempre con il sorriso. Leggi anche -> Aquaman, la storia di uno dei supereroi DC meno noti La stessa redazione di Young Animal, che pubblicò nel 1989 per la prima volta il suo...

Addio a Kentaro Miura, fumettista giapponese conosciuto in tutto il mondo per il suo manga Bersek: è morto in seguito a una dissezione aortica acuta.