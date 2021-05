Accordo Figc - Ospedale Bambino Gesù per nuovo centro cure (Di giovedì 20 maggio 2021) La Federcalcio sosterrà l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù nelle attività di raccolta fondi per la realizzazione del nuovo centro Residenziale per cure Palliative Pediatriche presso la sede di ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) La Federcalcio sosterrà l'pediatriconelle attività di raccolta fondi per la realizzazione delResidenziale perPalliative Pediatriche presso la sede di ...

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Figc Accordo Figc - Ospedale Bambino Gesù per nuovo centro cure Un accordo in tal senso è stato sottoscritto dal presidente della Figc Gabriele Gravina e da quella del Bambino Gesù Mariella Enoc. La nuova struttura garantirà un servizio adeguato di accoglienza ...

Arbitri e rimborsi spese, la Figc indaga A seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell'Aia, la Figc si è subito attivata promuovendo un'indagine interna per verificare eventuali irregolarità amministrative nella ...

Accordo Figc-Ospedale Bambino Gesù per nuovo centro cure - Calcio ANSA Nuova Europa Procura FIGC indaga su alcune alterazioni sui rimborsi spese degli arbitri Procura federale della Figc è al lavoro per accertare presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale. La conclusione del lavoro di indagine dei pm federali, cominciato oltre ...

Rimborsi spese arbitri: la Procura federale indaga Rimborsi spese arbitri: la Procura federale indaga. Dopo una segnalazione, la Figc e l'Aia si sono mosse per controllare le irregolarità ...

Un accordo in tal senso è stato sottoscritto dal presidente della Figc Gabriele Gravina e da quella del Bambino Gesù Mariella Enoc. La nuova struttura garantirà un servizio adeguato di accoglienza ...

A seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell'Aia, la Figc si è subito attivata promuovendo un'indagine interna per verificare eventuali irregolarità amministrative nella ...

Procura federale della Figc è al lavoro per accertare presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale. La conclusione del lavoro di indagine dei pm federali, cominciato oltre ...

Rimborsi spese arbitri: la Procura federale indaga. Dopo una segnalazione, la Figc e l'Aia si sono mosse per controllare le irregolarità ...