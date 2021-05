Accelera il Mercato americano. Spicca il Nasdaq

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Il listino USA mostra buoni guadagni, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,66%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso; sulla stessa linea, l’S&P-500 guadagna l’1,06% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.159 punti. Effervescente il100 (+1,88%); con analoga direzione, in denaro l’S&P 100 (+1,15%). Informatica (+1,87%), telecomunicazioni (+1,59%) e utilities (+1,40%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore energia, con il suo -0,58%, si attesta come peggiore del. Al top tra i giganti di Wall Street, Apple (+1,97%), Amgen (+1,81%), Microsoft (+1,65%) e Salesforce.Com (+1,63%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Honeywell International, che continua la seduta con -5,18%. In rosso Caterpillar, che evidenzia un deciso ...