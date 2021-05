A Pordenone Misha Maisky, la leggenda vivente del violoncello. 27 e 28 maggio (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Teatro Verdi di Pordenone – che dalla fine dello scorso anno ad oggi ha sempre proseguito la sua produzione online – riprende la sua programmazione live nel segno della grande musica: in programma nelle serate del 27 e 28 maggio due concerti offerti gratuitamente su prenotazione con protagonista un artista internazionale d’eccezione, il lettone Misha Maisky, leggenda vivente del violoncello, che si esibirà proponendo l’integrale delle “Suites” di Bach per violoncello solo e la consegna – giovedì 27 maggio – del Premio Pordenone Musica 2020. Particolarmente simboliche le date individuate per i concerti: le luci del Teatro Verdi si riaccenderanno, infatti, a un anno dalla prima esibizione in diretta streaming dal ... Leggi su udine20 (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Teatro Verdi di– che dalla fine dello scorso anno ad oggi ha sempre proseguito la sua produzione online – riprende la sua programmazione live nel segno della grande musica: in programma nelle serate del 27 e 28due concerti offerti gratuitamente su prenotazione con protagonista un artista internazionale d’eccezione, il lettonedel, che si esibirà proponendo l’integrale delle “Suites” di Bach persolo e la consegna – giovedì 27– del PremioMusica 2020. Particolarmente simboliche le date individuate per i concerti: le luci del Teatro Verdi si riaccenderanno, infatti, a un anno dalla prima esibizione in diretta streaming dal ...

