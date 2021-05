A Monreale riapre l’hub del San Gaetano | spazio agli over 40

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ritorna aal San. Si parte d40. Dopo la grande partecipazione dei più di 1050 cittadinisi che si sono vaccinati alvaccinale realizzato nella chiesa di Sanda Comune die ASP Palermo, le due amministrazioni hanno deciso di continuare questa esperienza con una seconda fase che verrà organizzata venerdì 27 con inizio alle ore 16.00, a domenica 30 ore 19.00 ultimo turno per la somministrazione del vaccino. A renderlo noto è il sindaco della città normanna Alberto Arcidiacono che ha già avuto l’ok da parte del direttore generale dell’ASP Daniela Faraoni. Arcidiacono ha ringraziato il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per aver dato questa altra opportunità ...

