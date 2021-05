A Gaza Israele cancella intere famiglie palestinesi (Di giovedì 20 maggio 2021) Il numero di famiglie uccise a Gaza dall’esercito israeliano, dimostra che non si tratta di errori: le autorità israeliane hanno i numeri di telefono aggiornati delle persone che si trovano in ognuno degli edifici destinati alla distruzione. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 20 maggio 2021) Il numero diuccise adall’esercito israeliano, dimostra che non si tratta di errori: le autorità israeliane hanno i numeri di telefono aggiornati delle persone che si trovano in ognuno degli edifici destinati alla distruzione. Leggi

SkyTG24 : La guerra tra #Israele e #Gaza prosegue e continua a mietere vittime. Decine di queste sono bambini, come Suzy, sal… - SaveChildrenIT : La scorsa settimana a #Gaza, 50 scuole sono state danneggiate dagli attacchi aerei israeliani, con conseguenze su 4… - rubio_chef : Nel 2014, quando Israele ammazzò circa 3k innocenti a Gaza, il 95% degli ebrei israeliani appoggiò quel massacro. E… - Rosyfree74 : RT @umanesimo: L'assedio di Gaza va fermato. Israele va sanzionata, commissariata, divisa in zone d'influenza. Non si può continuare a guar… - chrono_news : Molte notizie nell'articolo di oggi #20maggio, tra cui: #UE, #vaccini e #migranti, #Lamorgese in visita in #Tunisia… -