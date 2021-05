A chi vuole campagne tappezzate di pannelli e pale eoliche | rispondiamo con proposte reali

(Di giovedì 20 maggio 2021) È inutile negare che lo scontro in atto in questi giorni tra fautori della tutela e sostenitori della transizione ecologica è molto forte. Non potrebbe essere altrimenti perché in questi giorni si decide in merito alla proposta del ministro Roberto Cingolani di ridurre a 30 giorni l’iter autorizzativo delle Soprintendenze. A supporto della proposta sono uscite sulla stampa delle dichiarazioni di Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, contro le Soprintendenze, colpevoli secondo lui di mettere a rischio il raggiungimento dell’obiettivo della Ue di ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030. Una accusa che Italia Nostra trova ingiustificata, visto che le lungaggini spesso derivano dalla scarsa qualità dei progetti presentati dagli operatori. Altrettanto duro è lo scontro che oppone i territori alla concretazzazione degli impianti eolici e ...

