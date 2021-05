A Battipaglia il primo centro vaccinale per operatori agricoli (Di giovedì 20 maggio 2021) di Erika Noschese E’ stato inaugurato ieri mattina a Battipaglia il primo centro vaccinale Covid dedicato a titolari e dipendenti delle imprese agricole della Provincia di Salerno. Il centro è stato realizzato nella ex Fabbrica dei Sapori di Battipaglia e frutto dell’iniziativa di Confagricoltura Salerno, in stretta collaborazione con l’Asl di Salerno e Regione Campania. Presente al taglio del nastro anche il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca che si è complimentato per la “brillante intuizione del centro vaccinale” con i vertici dell’Organizzazione agricola, presenti il presidente di Confagricoltura Campania Fabrizio Marzano, il presidente di Confagricoltura Salerno Antonio Costantino e il vicepresidente nazionale, Rosario Rago, in ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 20 maggio 2021) di Erika Noschese E’ stato inaugurato ieri mattina ailCovid dedicato a titolari e dipendenti delle imprese agricole della Provincia di Salerno. Ilè stato realizzato nella ex Fabbrica dei Sapori die frutto dell’iniziativa di Confagricoltura Salerno, in stretta collaborazione con l’Asl di Salerno e Regione Campania. Presente al taglio del nastro anche il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca che si è complimentato per la “brillante intuizione del” con i vertici dell’Organizzazione agricola, presenti il presidente di Confagricoltura Campania Fabrizio Marzano, il presidente di Confagricoltura Salerno Antonio Costantino e il vicepresidente nazionale, Rosario Rago, in ...

