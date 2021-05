20 maggio: il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo i 5.506 nuovi casi e i 149 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 20 maggio con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La ripartizione dei casi di oggi 20 maggio regione per regione: in Toscana 559 i nuovi casi positivi (542 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico), che portano il totale a 238.342 dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. oggi si registrano 15 nuovi decessi: 10 uomini e 5 donne con un’età media di 77,5 anni. I ricoverati sono 877 (52 in meno rispetto a ieri), di cui 158 in terapia intensiva (12 in meno). In Basilicata sono 54 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.112 tamponi molecolari, e ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo i 5.506 nuovi casi e i 149 decessi di ieri la situazione dei contagi diin20con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La ripartizione dei casi di20regione per regione: in Toscana 559 i nuovi casi positivi (542 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico), che portano il totale a 238.342 dall’inizio dell’emergenzasi registrano 15 nuovi decessi: 10 uomini e 5 donne con un’età media di 77,5 anni. I ricoverati sono 877 (52 in meno rispetto a ieri), di cui 158 in terapia intensiva (12 in meno). In Basilicata sono 54 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.112 tamponi molecolari, e ...

