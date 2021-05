20 maggio: 36 nuovi contagi rilevati oggi in FVG (Di giovedì 20 maggio 2021) oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.543 tamponi molecolari sono stati rilevati 36 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 1,02%. Sono inoltre 1720 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,29%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi pregressi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 11 così come calano a 60 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.775, con la seguente suddivisione territoriale: 809 a Trieste, 2.003 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.850, i guariti clinici 5.635 e le persone in isolamento oggi scendono a 5.329. Dall’inizio della pandemia in ... Leggi su udine20 (Di giovedì 20 maggio 2021)in Friuli Venezia Giulia su 3.543 tamponi molecolari sono stati36con una percentuale di positività dello 1,02%. Sono inoltre 1720 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati5 casi (0,29%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi pregressi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 11 così come calano a 60 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.775, con la seguente suddivisione territoriale: 809 a Trieste, 2.003 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.850, i guariti clinici 5.635 e le persone in isolamentoscendono a 5.329. Dall’inizio della pandemia in ...

Advertising

IlContiAndrea : Calo di oltre il 30% in una sola settimana dei nuovi casi di #Covid19 in Italia. Effetto dei #vaccini sulle categor… - c_appendino : ? Vedremo i primi sulle nostre strade, al servizio dei cittadini, a partire da lunedì 24 maggio. Stiamo parlando d… - RadioAirplay_it : ??Dei nuovi singoli italiani usciti venerdì 14 maggio entrano in #Top50 nell'#airplay #chart parziale ?????? •… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Calo di oltre il 30% in una sola settimana dei nuovi casi di #Covid19 in Italia. Effetto dei #vaccini sulle categorie pi… - federcronos : RT @Coninews: Oltre all'annuncio degli alfieri di #Tokyo2020, nel corso della Giunta Nazionale del CONI di oggi sono state consegnate anche… -