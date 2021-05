“1 anno di Nina Speranza”. Luca Argentero e Cristina Marino, gli auguri e le foto della figlia sono super (Di giovedì 20 maggio 2021) Solo pochi giorni fa Luca Argentero dava una notizia bomba ai suoi fan di Instagram: è pronto per la nuova stagione di ‘Doc – Nelle tue mani 2’. A quanto pare le nuove puntate della fiction tanto amata dal pubblico saranno mandate in onda tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del 2022. Non c’è dunque ancora una data esatta, ma c’è già grande trepidazione. L’attore che interpreta Andrea Fanti, intanto, ha mostrato alcune foto proprio dal set, infatti sono ricominciate le riprese. Ha semplicemente scritto: “Doc is back!”. Un ritorno in grande stile, che ha fatto scatenare subito migliaia e migliaia di suoi ammiratori. “Non vediamo l’ora di apprezzarti”, “Ti aspettiamo Luca”, “Un sogno che si avvera, bellissimo”, “Scusate, ma sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Solo pochi giorni fadava una notizia bomba ai suoi fan di Instagram: è pronto per la nuova stagione di ‘Doc – Nelle tue mani 2’. A quanto pare le nuove puntatefiction tanto amata dal pubblico sarmandate in onda tra la fine dell’in corso e l’inizio del 2022. Non c’è dunque ancora una data esatta, ma c’è già grande trepidazione. L’attore che interpreta Andrea Fanti, intanto, ha mostrato alcuneproprio dal set, infattiricominciate le riprese. Ha semplicemente scritto: “Doc is back!”. Un ritorno in grande stile, che ha fatto scatenare subito migliaia e migliaia di suoi ammiratori. “Non vediamo l’ora di apprezzarti”, “Ti aspettiamo”, “Un sogno che si avvera, bellissimo”, “Scusate, ma...

