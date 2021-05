Zuppa di Porro del 19 maggio 2021 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Zuppa di Porro. La questione clandestini, diventa questione europea. Noi facciamo finta di niente, i socialisti spagnoli inviano l’esercito. Quel gran casino inglese sul turismo, sembrano noi: anzi peggio. Niente vaccini in vacanza e si cerchino i dispersi, odina figliuolo. Le intercettazioni ddegli amici di Ciro Grillo. Il divorzio di Gates e la vendetta che si serve fredda scrive l Peduzzi. battiato tirato a destra e sinistra, ma superbo travaglio ci spiega il suo antiberlusconismo. Rula by Piroso e stasera va in Tv. Petrolio vola a quota 70 e chi comanda in Mediobanca? Lo zan zan si allunga #rassegnastampa19maggio L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 19 maggio 2021)di. La questione clandestini, diventa questione europea. Noi facciamo finta di niente, i socialisti spagnoli inviano l’esercito. Quel gran casino inglese sul turismo, sembrano noi: anzi peggio. Niente vaccini in vacanza e si cerchino i dispersi, odina figliuolo. Le intercettazioni ddegli amici di Ciro Grillo. Il divorzio di Gates e la vendetta che si serve fredda scrive l Peduzzi. battiato tirato a destra e sinistra, ma superbo travaglio ci spiega il suo antiberlusconismo. Rula by Piroso e stasera va in Tv. Petrolio vola a quota 70 e chi comanda in Mediobanca? Lo zan zan si allunga #rassegnastampa19L'articolo proviene da Nicola

