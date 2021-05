Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 19 maggio 2021

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Questa sera, mercoledì 19, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il nuovo talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono lee glidi oggi, 19, di? Scopriamoli insieme.Stasera un confronto tra Vittorio Sgarbi e il virologo Fabrizio Pregliasco sulla libertà dall’usomascherina: aumentano i vaccinati, calano i contagi, per quanto ...

E' vero che tutt'Italia ormai è ingialla e anzi alcune regioni sperano in giugno di passare in, ma in ogni caso il vantaggio resta. C'è da dire in tema di vacanze che il Green pass ...L'AQUILA - Scende ancora l'incidenza settimanale dei casi su 100 mila abitanti in Abruzzo: ieri per la prima volta si era andati sotto la soglia 50, che identifica l'ingresso in; oggi il valore è arrivato a 44 circa. Se il trend dovesse confermarsi per tre settimane, dal 7 giugno ladiverrebbe realtà. Sono complessivamente 73366 i casi positivi al ...In effetti a tenere sotto scatto la regione era la tardiva cancellazione dei circa 56mila guariti dal Sars-Cov-2 che ha indotto erroneamente a riportare un numero elevato di persone affette da Covid-1 ...L’AQUILA – Il comune di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo) esce in anticipo dalla zona rossa, la cui scadenza era prevista per domani. Lo prevede l’ordinanza con decorrenza immediata firmata dal govern ...