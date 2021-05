Zaia | Noi daremo il richiamo ai turisti italiani e stranieri

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Io non credo che ci sia quello che viene in vacanza per farsi la seconda dose del vaccino. Ma se un turista se la deve fare, è giusto che noi gliela facciamo. E non soltanto agli: se ci autorizzano, anche agli”. Così il presidente della Regione Veneto Lucain un’intervista al Corriere della Sera in cui spiega come dovrebbero avvenire le vaccinazioni nei luoghi di vacanza. “Non è da affrontare come una complicazione. Si rilascia un certificato che riporta il lotto del vaccino e poi il turista potrà far registrare la vaccinazione a casa. Semmai, dobbiamo smetterla - conclude - di affidare le pratiche all’ufficio complicazioni affari semplici”.