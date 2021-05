Yara | difesa Bossetti | traccia ' regina' del Dna effettivamente esaurita

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Yara difesa

commenta La traccia di Dna denominata '31 G20', che rappresenta la 'prova regina' nel processo che portò alla condanna di Massimo Bossetti per l'omicidio diGambirasio, 'è forse l'unica traccia che è effettivamente esaurita, stando alle dichiarazioni dei consulenti di allora'. Lo hanno spiegato gli avvocati di Bossetti, chiedendo comunque di poter ...La traccia 31 G20 che rappresenta la 'prova regina' nel processo che portò alla condanna di Massimo Bossetti per l'omicidio diGambirasio "è forse l'unica traccia che è effettivamente esaurita, stando alle dichiarazioni dei consulenti di allora". Lo hanno spiegato gli avvocati di Bossetti che chiedono comunque di poter ...(ANSA) – BERGAMO, 19 MAG – La traccia 31 G20 che rappresenta la ‘prova regina’ nel processo che portò alla condanna di Massimo Bossetti per l’omicidio di Yara Gambirasio “è forse l’unica traccia che è ...Omicidio Yara, La traccia 31 G20 che rappresenta la "prova regina" nel processo che portò alla condanna di Massimo Bossetti per l'omicidio di Yara Gambirasio ...