Xperia Ace 2 è ufficiale: ecco il nuovo compatto economico di Sony (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sony ha presentato ufficialmente in Giappone Xperia Ace 2, il nuovo compatto low-cost con schermo da 5,5 pollici e Helio P35. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha presentato ufficialmente in GiapponeAce 2, illow-cost con schermo da 5,5 pollici e Helio P35. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

