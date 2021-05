WTA Belgrado 2021 | Ana Konjuh e Aljaksandra Sasnovi? ai quarti di finale del torneo in Serbia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Solo tre match sono andati in scena quest’oggi nelWTA di. Sulla terra rossa serba la pioggia ha costretto gli organizzatori a cambiare il programma e dunque solo alcuni ottavi disono terminati. La croata Ana(n.188 del mondo) si è imposta per 6-3 6-4 contro la kazaka (testa di serie n.2) Yulia Putintseva. La balcanica ha fatto valere il peso della propria palla al cospetto della top-40, oggettivamente deludente per la prestazione offerta. Per la croata neici sarà il confronto con l’argentina Nadia Podoroska, uscita vittoriosa dal match contro la francese Oceane Dodin (n.114 del ranking). Si prospetta un confronto molto interessante, con la n.42 del mondo favorita. Si ritira invece l’australiana Ajla Tomljanovic, fidanzata di Matteo Berrettini. La n.76 del ranking ...