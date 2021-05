Wall Street in frazionale ribasso (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,68%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l’S&P-500, che retrocede a 4.105 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,24%); come pure, poco sotto la parità l’S&P 100 (-0,48%). Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,57%), materiali (-1,14%) e beni di consumo secondari (-1,00%). La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Salesforce.Com (+2,4%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Honeywell International, che ottiene ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Prevale la cautela a, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,68%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l’S&P-500, che retrocede a 4.105 punti. Incalo il Nasdaq 100 (-0,24%); come pure, poco sotto la parità l’S&P 100 (-0,48%). Risultato negativo aper tutti i settori dell’S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,57%), materiali (-1,14%) e beni di consumo secondari (-1,00%). La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Salesforce.Com (+2,4%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Honeywell International, che ottiene ...

