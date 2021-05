Volley | Colaci | il libero guerriero che non si arrende mai

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Volley Colaci

ilGiornale.it

Del resto nelnon esistono ruoli di secondo piano. Perché se la difesa non funziona, non funziona neanche l'attacco. E il 36enne Massimo, giocatore della Sir Safety Perugia e punto di ...... Jiri Kovar (Cucine Lube Civitanova), Filippo Lanza (VeroMonza), Daniele Lavia (Leo Shoes ... LIBERO: Massimo(Sir Safety Conad Perugia) Staff Nazionale per i collegiali tra Roma e ...In uno sport dove è la schiacciata ad esaltare il pubblico c’è chi si "sacrifica" solo per salvare punti. Tra i guerrieri della difesa si contraddistingue Massimo Colaci, libero di Perugia e della Naz ...Gianlorenzo "Chicco" Blengini ha diramato le convocazioni per la Nations League 2021 di volley maschile, in programma a Rimini dal 28 maggio al 27 giugno. Il CT della Nazionale Italiana ha chiamato ag ...