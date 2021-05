Volkswagen Taigo - Avvistata senza veli la nuova crossover

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Lasi mostraalle prese con i collaudi su strada: quelle che vi proponiamo sono le prime foto-spia di questo modello, ma all'atto pratico mostrano la vettura - già proposta in Sud America col nome Nivus - nella sua totalità, interni esclusi. possibile che lapossa fgurare tra le protagoniste dell'IAA di Monaco del prossimo settembre, visto che il lancio commerciale è previsto all'inizio del 2022, ma dalla Casa non sono ancora giunte conferme al riguardo. Una Cuv su base T-Cross. Per l'Europa, larappresenta la variante più dinamica della T-Cross, seguendo una logica di evoluzione della gamma che l'Audi ha già portato avanti con le versioni Sportback dei propri modelli a ruote alte. Rispetto alla Suv compatta entry-level di Wolfsburg, la Cuv ...

quattroruote : Foto spia: avvistata senza veli la #Volkswagen #Taigo. Le anticipazioni sulla nuova #crossover tedesca qui

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTAdovrebbe arrivare nelle concessionarie entro la fine dell'anno, preceduto da una presentazione ufficiale già quest'estate . Non abbiamo informazioni sui ...... ma con un nome differente, infatti arriverà nel Vecchio Continente con il nome di. Ovviamente, sono presenti alcuni teaser e bozzetti grazie ai quali è possibile dare una occhiata ...Caratterizzato da una crrozzeria più sportiveggiante rispetto alla T-Cross, questo modello compatto dovrebbe debuttare sul mercato all'inizio del 2022 ...Volkswagen Taigo 2021: in Sud America e Messico è conosciuto come Nivus si prepara al debutto in Europa. Come è fatto, le prime immagini, foto spia ...