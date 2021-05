Volkswagen ID X | concept di una ID 3 ad alte prestazioniHDblog it

(Di mercoledì 19 maggio 2021)ID.X è undi un’auto sportiva elettrica basato sulla ID.3; non arriverà mai in produzione ma potrebbe dare vita alla futura ID.3 GTX.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Volkswagen ID.X concept: la casa tedesca rivela una EV compatta ma potente - Volkswagen ID.X, concept di una ID.3 ad alte prestazioni

A distanza di poche settimane, il CEO di Volkswagen Ralf Brandstätter ha utilizzato il suo account su LinkedIn per presentare in anteprima una nuova concept car, la ID. X, sostanzialmente una versione ad alte prestazioni dell'elettrica ID.3. Il numero uno di Volkswagen ha sottolineato che il concept di ID. X è destinato a rimanere tale, ma fornirà nuovi e preziosi spunti agli ingegneri, che lavorando su ID.4 GTX 'hanno scoperto quanto sia divertente guidare un'auto elettrica ad alte prestazioni'.