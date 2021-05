Vivo X60 Pro, il nuovo smartphone top gamma sbarca in Italia a un prezzo interessante (Di mercoledì 19 maggio 2021) Durante un evento tenutosi in streaming online nella mattinata di oggi, l’azienda cinese ha annunciato l’arrivo sul nostro territorio nazionale del nuovo Vivo X60 Pro. Ecco tutte le specifiche, le date di disponibilità e i prezzi ufficiali del nuovo prodotto Vivo per l’Italia realizzato in collaborazione con Zeiss. Vivo X60 Pro monta sotto la scocca un processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, a differenza delle varianti con processori Samsung Exynos disponibili nel mercato cinese, e possiede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il display leggermente curvo ai lati ha una diagonale di 6,56 pollici e utilizza un pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ (1080 x 2376 pixel) in grado di raggiungere 120Hz di frequenza di aggiornamento, mentre il tocco viene campionato al doppio della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Durante un evento tenutosi in streaming online nella mattinata di oggi, l’azienda cinese ha annunciato l’arrivo sul nostro territorio nazionale delX60 Pro. Ecco tutte le specifiche, le date di disponibilità e i prezzi ufficiali delprodottoper l’realizzato in collaborazione con Zeiss.X60 Pro monta sotto la scocca un processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, a differenza delle varianti con processori Samsung Exynos disponibili nel mercato cinese, e possiede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il display leggermente curvo ai lati ha una diagonale di 6,56 pollici e utilizza un pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ (1080 x 2376 pixel) in grado di raggiungere 120Hz di frequenza di aggiornamento, mentre il tocco viene campionato al doppio della ...

Advertising

CeotechI : RT @CeotechI: vivo X60 Pro in Italia con Gimbal 2.0, ottica Zeiss e Snapdragon 870... - #vivox60 #vivox60t #vivox60tpro #vivox60pro #vivox6… - gigibeltrame : X60 Pro 5G, il nuovo flagship di Vivo arriva in Italia #digilosofia - bitcityit : Vivo lancia l'X60 Pro 5G in Europa: X60 Pro 5G è lo smartphone ufficiale di UEFA EURO 2020. Il chipset Snapdragon 8… - davidenovelli : vivo lancia l’X60 Pro 5G in Europa - _TechDifferent_ : vivo lancia l’X60 Pro 5G in Europa -