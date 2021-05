Vitalizi, ira M5S: “Da Lega e Forza Italia sputo in faccia a cittadini” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vitalizi, ira del M5S su Lega e Forza Italia dopo la riassegnazione, ieri, in Consiglio di Garanzia del Senato della misura ad alcuni ex parlamentari. “Ieri sera è accaduto qualcosa di scandaloso. All’interno del Consiglio di garanzia sono stati riassegnati i Vitalizi ai condannati. Due forze politiche, Fi e Lega, hanno deciso di riassegnare il Vitalizio a condannati del calibro di Formigoni, Dell’Utri, Berlusconi. Noi crediamo che questo sia scandaloso specialmente nei confronti di cittadini che in questo momento stanno affrontando una delle situazioni più drammatiche per l’Italia a livello economico e sanitario”, tuona la vicepresidente del Senato Paola Taverna, esponente M5S, parlando con la stampa. “E’ una cosa che noi non ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021), ira del M5S sudopo la riassegnazione, ieri, in Consiglio di Garanzia del Senato della misura ad alcuni ex parlamentari. “Ieri sera è accaduto qualcosa di scandaloso. All’interno del Consiglio di garanzia sono stati riassegnati iai condannati. Due forze politiche, Fi e, hanno deciso di riassegnare ilo a condannati del calibro di Formigoni, Dell’Utri, Berlusconi. Noi crediamo che questo sia scandaloso specialmente nei confronti diche in questo momento stanno affrontando una delle situazioni più drammatiche per l’a livello economico e sanitario”, tuona la vicepresidente del Senato Paola Taverna, esponente M5S, parlando con la stampa. “E’ una cosa che noi non ...

