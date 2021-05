Vitalizi a Formigoni | le volgarità dell’ex ministro dell’Istruzione Azzolina | «È come scatarrare sui cittadini onesti»

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Robertoscatena le ire incontrollateLucia. Che entra a gamba tesa con rara “eleganza” sulle polemiche per la restituzione deiall’ex governatore della Lombardia. Stabilita ieri dal Consiglio di sorveglianza del Senato. La scandalosa decisione equivale, scrive letteralmente su Twitter, “asui”. Un’immagine a dir poco volgare. Una definizione sprezzante. Un linguaggio disgustoso. Decisamente indegno di un ex. E di una professoressa., il tweet disgustoso dellaSe uno studente avesse utilizzato un verbo simile, probabilmente sarebbe stato ...

...della Commissione Contenziosa (sempre a guida Fi) di ridare il vitalizio al corrotto. La ... 'L'organo chiamato a decidere in primo grado sui, invocando argomentazioni capziose, ha ...Tutti contro Lucia Azzolina per il tweet sul vitalizio confermato a Roberto. A indignare ... Anche fra gli utenti che condividono la posizione di Azzolina suigiunge la 'bacchettata' ...Per anni ci siamo sentiti ripetere che erano tutti uguali, in una sorta di lavacro di massa anti-casta che colpiva nel mucchio. In realtà il caso Formigoni dimostra che i responsabili hanno nomi, cogn ...