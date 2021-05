Violenta eruzione Stromboli, torna la paura alle Isole Eolie (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo l’Etna, è ora stata la volta dello Stromboli. Già da alcuni giorni il vulcano era monitorato con attenzione in quanto dava segnali d’intensificazione della propria attività. Nel primo pomeriggio di oggi, 19 maggio, si è scatenata l’eruzione. Un forte boato ha spaventato gli abitanti dell’isola e i turisti, dando il via alle danze con un’altissima colonna di fumo, visibile da chilometri, che ha oscurato il cielo in pieno giorno. A seguito dell’eruzione si è rilevata una limitata ricaduta di cenere, sia a Stromboli che a Ginostra. La lava, accompagnata dal lancio di lapilli incandescenti, è poi discesa verso il mare scorrendo lungo la sciara del fuoco, una zona desertica dell’isola. La colata ha peraltro provocato anche dei piccoli movimenti franosi. Lo Stromboli osservato a ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo l’Etna, è ora stata la volta dello. Già da alcuni giorni il vulcano era monitorato con attenzione in quanto dava segnali d’intensificazione della propria attività. Nel primo pomeriggio di oggi, 19 maggio, si è scatenata l’. Un forte boato ha spaventato gli abitanti dell’isola e i turisti, dando il viadanze con un’altissima colonna di fumo, visibile da chilometri, che ha oscurato il cielo in pieno giorno. A seguito dell’si è rilevata una limitata ricaduta di cenere, sia ache a Ginostra. La lava, accompagnata dal lancio di lapilli incandescenti, è poi discesa verso il mare scorrendo lungo la sciara del fuoco, una zona desertica dell’isola. La colata ha peraltro provocato anche dei piccoli movimenti franosi. Loosservato a ...

