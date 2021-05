Vino: nasce Settimo Pizzolato Holding, nuova veste per cantina trevigiana leader nel bio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Con oltre 7 milioni di bottiglie prodotte, 85 ettari di vigneto di proprietà, un fatturato previsto per il 2021 di oltre 20 milioni di euro e una presenza capillare in oltre 33 paesi nel mondo, la cantina Pizzolato di Villorba, azienda vitivinicola veneta che produce vini certificati biologici dal 1991, sale a buon diritto nell'olimpo delle aziende vitivinicole biologhe più interessanti del panorama nazionale. Un successo che è frutto di una precisa e coerente scelta valoriale: fare della sostenibilità l'asset di riferimento dell'intera filiera. Forti di questa importante ascesa e con un'agenda ricca di nuovi progetti da realizzare, ad aprile 2021 è stata istituita la Settimo Pizzolato Holding, oggi composta dai quattro membri della famiglia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Con oltre 7 milioni di bottiglie prodotte, 85 ettari di vigneto di proprietà, un fatturato previsto per il 2021 di oltre 20 milioni di euro e una presenza capillare in oltre 33 paesi nel mondo, ladi Villorba, azienda vitivinicola veneta che produce vini certificati biologici dal 1991, sale a buon diritto nell'olimpo delle aziende vitivinicole biologhe più interessanti del panorama nazionale. Un successo che è frutto di una precisa e coerente scelta valoriale: fare della sostenibilità l'asset di riferimento dell'intera filiera. Forti di questa importante ascesa e con un'agenda ricca di nuovi progetti da realizzare, ad aprile 2021 è stata istituita la, oggi composta dai quattro membri della famiglia ...

