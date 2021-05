"Vincete con la Juventus e...": il sospetto sulla finale. Ma Gasp risponde (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gasperini ha risposto piccato ad alcune illazioni: "Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per vincere la coppa e arrivare secondi. Il resto sono stupidaggini" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021)erini ha risposto piccato ad alcune illazioni: "Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per vincere la coppa e arrivare secondi. Il resto sono stupidaggini"

Advertising

gaetpoli7 : @fra_macri @Onestidal2007 Pensa che se ci avessero dato il rigore clamoroso contro il Benevento quanto hai detto no… - Onestidal2007 : @gaetpoli7 @fra_macri Colpo di tacco di Cuadrado che cerca di rientrare sul pallone, ma riceve prima un calcio e po… - edblackcoffee : Lo sapevate che comprando «A volte una bella pensata» in libreria vincete la shopper 'Can You Pass the Acid Test?',… - _i_n_d_i_o_ : @jj_solazzo @Francalidia4 @hevalwoland @Gazzetta_it Anche dalla Francia... E dalla Spagna... Avete poco da rid… - affitto_estivo : @LArmentani @EdoardoMecca1 Appunto poi in Italia sono molto 'bravi', se era una partita in Europa c era da preoccup… -