Vince Schmid, ma la festa è di Bernal: guadagna su tutti. Crolla Evenepoel (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo svizzero Mauro Schmid (Qhubeka - Assos) ha vinto l'undicesima tappa del Giro d'Italia, 162 chilometri, da Perugia a Montalcino, precedendo in volata Alessandro Covi. Il vero protagonista, tuttavia, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo svizzero Mauro(Qhubeka - Assos) ha vinto l'undicesima tappa del Giro d'Italia, 162 chilometri, da Perugia a Montalcino, precedendo in volata Alessandro Covi. Il vero protagonista, tuttavia, ...

Advertising

giroditalia : ???? @mauro_schmid wins in Montalcino! ???? @mauro_schmid vince a Montalcino! #Giro - messina_oggi : Schmid vince 11^ tappa al Giro, Bernal resta in rosaMONTALCINO (ITALPRESS) - Mauro Schmid ha vinto l'11^ tappa del… - Corriere : Schmid vince la Perugia-Montalcino, Bernal stacca Evenepoel di oltre 2 minuti - nestquotidiano : Schmid vince 11^ tappa al Giro, Bernal resta in rosa - StefanSchlatte1 : RT @giroditalia: ???? @mauro_schmid wins in Montalcino! ???? @mauro_schmid vince a Montalcino! #Giro -