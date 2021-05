Villa Comunale di Napoli, il coro di Agraria per la rinascita della Cassa Armonica (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La musica ricomincia nella Cassa Armonica nella Villa Comunale di Napoli. Nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2021, iniziativa dell’assessorato alla Cultura ed al Turismo del Comune di Napoli, l’Associazione Premio GreenCare Aps presenta GreenMusic Again, evento musicale in programma sabato 22 maggio e mercoledì 2 giugno 2021 in uno dei gioielli della Villa Comunale. Ad esibirsi sarà il coro AMA – Associazione Musicisti Agraria, l’ensemble che riunisce i professori universitari del Dipartimento di Agraria di Portici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il primo appuntamento è per sabato 22 maggio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La musica ricomincia nellanelladi. Nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2021, iniziativa dell’assessorato alla Cultura ed al Turismo del Comune di, l’Associazione Premio GreenCare Aps presenta GreenMusic Again, evento musicale in programma sabato 22 maggio e mercoledì 2 giugno 2021 in uno dei gioielli. Ad esibirsi sarà ilAMA – Associazione Musicisti, l’ensemble che riunisce i professori universitari del Dipartimento didi Portici dell’Università degli Studi diFederico II. Il primo appuntamento è per sabato 22 maggio ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - GreenMusic Again, sabato tornano gli eventi musicali nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - GreenMusic Again, sabato tornano gli eventi musicali nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli… - anteprima24 : ** Villa Comunale di ##Napoli, il coro di Agraria per la rinascita della Cassa Armonica ** - LoveSud2 : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - GreenMusic Again, sabato tornano gli eventi musicali nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - GreenMusic Again, sabato tornano gli eventi musicali nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Villa Comunale Battipaglia: si è svolta ieri la manifestazione in memoria delle vittime delle 'Marocchinate' Tempo di Lettura: 1 minuto Si è svolta ieri pomeriggio presso la Villa Comunale di Via Belvedere di Via Clarizia, davanti al monumento ai caduti civili a seguito dei bombardamenti anglo americani del 1943, la manifestazione patriottica denominata "Giornata ...

'Laghetto abbandonato, che fine hanno fatto i pesci?': lo sfogo di una mamma infiamma il paese Giallo a Calimera sulla fine delle centinaia di pesci ospitati, fino a qualche tempo fa, nel laghetto della Villa comunale. Un luogo molto amato dai cittadini, perché costruito sessant'anni fa proprio da padri e nonni di quanti, oggi, popolano l'area verde per giocare, passeggiare o mangiare un gelato. E il ...

"La villa comunale Falcone e Borsellino sta diventando un immondezzaio" Zonalocale Grottaminarda, estorcevano denaro a ragazzini nella villa comunale: nei guai due coniugi Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Grottaminarda, emessa d ...

"La villa comunale Falcone e Borsellino sta diventando un immondezzaio" Vasto. Cestini stracolmi e immondizia per terra nella villa comunale Falcone e Borsellino Cestini stracolmi di immondizia. Talmente pieni, che i rifiuti sono sparsi a terra. A denunciare pubblicamente ...

Tempo di Lettura: 1 minuto Si è svolta ieri pomeriggio presso ladi Via Belvedere di Via Clarizia, davanti al monumento ai caduti civili a seguito dei bombardamenti anglo americani del 1943, la manifestazione patriottica denominata "Giornata ...Giallo a Calimera sulla fine delle centinaia di pesci ospitati, fino a qualche tempo fa, nel laghetto della. Un luogo molto amato dai cittadini, perché costruito sessant'anni fa proprio da padri e nonni di quanti, oggi, popolano l'area verde per giocare, passeggiare o mangiare un gelato. E il ...Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Grottaminarda, emessa d ...Vasto. Cestini stracolmi e immondizia per terra nella villa comunale Falcone e Borsellino Cestini stracolmi di immondizia. Talmente pieni, che i rifiuti sono sparsi a terra. A denunciare pubblicamente ...