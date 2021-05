Advertising

anteprima24 : ** #Villa, #Assembramenti e #Bevande: la nuova ordinanza di #Mastella ** -

Ultime Notizie dalla rete : Villa assembramenti

anteprima24.it

... Divieto di crearedi persone; Accesso vietato in caso di febbre superiore a 37.5° (Fondazione Ravello -Rufolo si riserva di misurare la temperatura all'ingresso). - ...L'appuntamento è per venerdì 21 maggio alle 11, l'ingresso sarà contingentato nel rispetto delle misure anti - covid, per evitare. "Quest'anno, accanto alla titolazione della...Con il nuovo decreto per le riaperture cessa l'obbligo di prenotazione per i musei e per le mostre nel fine settimana, ad eccezione dei grandi siti che nel 2019 hanno avuto più di un milione di visita ...Siamo abituati da un anno a questa parte a leggere cartelli che vietano il contatto fisico: state distanti almeno un metro, niente assembramenti, niente strette di mano, abbracci, figuriamoci i baci!