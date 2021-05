“Vietato dire Signore e signori”, le ferrovie inglesi eliminano l’annuncio per non offendere gli LGBT (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una compagnia delle ferrovie inglesi ha ordinato ai propri conducenti di evitare di salutare i passeggeri con “Signore e signori” dopo le proteste da parte di un dipendente “non-binary”. E’ la London North Eastern Railway la compagnia ferroviaria che ha annunciato sui social di avere incoraggiato il personale a parlare “senza menzionare il sesso” per evitare di offendere i passeggeri che non si identificano come “né maschi né femmine”. La decisione arriva dopo che un passeggero, anche lui un dipendente ferroviario, ma della South Western Railway, si è lamentato di un capotreno che ha salutato i viaggiatori a bordo del treno con il classico “Signore e signori”. A formalizzare la protesta è Laurence Coles, che è anche un rappresentante ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una compagnia delleha ordinato ai propri conducenti di evitare di salutare i passeggeri con “” dopo le proteste da parte di un dipendente “non-binary”. E’ la London North Eastern Railway la compagnia ferroviaria che ha annunciato sui social di avere incoraggiato il personale a parlare “senza menzionare il sesso” per evitare dii passeggeri che non si identificano come “né maschi né femmine”. La decisione arriva dopo che un passeggero, anche lui un dipendente ferroviario, ma della South Western Railway, si è lamentato di un capotreno che ha salutato i viaggiatori a bordo del treno con il classico “”. A formalizzare la protesta è Laurence Coles, che è anche un rappresentante ...

hypermacbeth : Con tutte le bestemmie che tiro mica ce lo sapevo che è vietato dire scatarrare - ManuNap : @MarcoDiMaro Ma AZ non è vietato, solo “sconsigliato”. Che vuol dire tutto e niente. Ancora una volta, difetto di c… - robymes : @Liberalplus @mauroberruto Guardi che esprimendo dei dubbi lei vuole dire qualcosa, altrimenti non lo avrebbe detto… - Liberalplus : @robymes @mauroberruto Io NON VOGLIO DIRE PROPRIO NULLA. Ho espresso dei dubbi. È VIETATO????? Il tempo comunque è Galantuomo. - 4Tchat : RT @bulide3: Nel Paese africano l'uso di cannabis è vietato, anche se per motivi medici. La comunità dei rastafariani insorge -