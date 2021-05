Video l’Eredità 19 maggio 2021: Nicola di Bologna (Di mercoledì 19 maggio 2021) l’Eredità di mercoledì 19 maggio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Nicola di Bologna. Nicola è capo ricevimento in un hotel ed è anche docente in tecnica turistica presso un istituto di formazione professionale. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 57.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 19 maggio 2021)di mercoledì 19. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdiè capo ricevimento in un hotel ed è anche docente in tecnica turistica presso un istituto di formazione professionale. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 57.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione ...

Advertising

01Distribution : Non c'è niente di giusto in questo gioco. ?? Chris Rock ti aspetta dal 16 giugno al cinema con #Spiral - L'eredità d… - daniattanasio1 : RT @giovanniallevi: Ho conosciuto Battiato a Los Angeles in un lungo pomeriggio insieme.Ho avuto la certezza che fosse l'unico artista a ra… - giovanniallevi : Ho conosciuto Battiato a Los Angeles in un lungo pomeriggio insieme.Ho avuto la certezza che fosse l'unico artista… - BiasioloFranca : RT @Gazzettino: Battiato, l'eredità e il genio: l'Italia della musica perde il suo centro di gravità permanente - olga453901841 : RT @Gazzettino: Battiato, l'eredità e il genio: l'Italia della musica perde il suo centro di gravità permanente -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Battiato morto, il saluto dei colleghi e della politica da Mangoni a Franceschini: «Lascia un'eredità perenne» Il Messaggero