VIDEO Giro d’Italia 2021, highlights tappa di oggi: Bernal dominatore, sterrato e salita spaccano la corsa (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2021 ha regalato grandissime emozioni come si aspettava alla vigilia. I quattro tratti di sterrato, con ben 35 km sulle strade bianche negli ultimi 70 km di corsa, e la doppia ascesa al Passo di Lume Spento hanno fatto da teatro allo scontro diretto tra i big in lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine. Egan Bernal si è comportato da vero padrone della corsa Rosa, ha fatto lavorare Filippo Ganna e Gianni Moscon, poi ha attaccato sul tratto in ascesa e ha fatto il vuoto. Il colombiano ha guadagnato 23” sul russo Aleksandr Vlasov e ora ha un margine di 45 secondi sul portacolori della Astana, ora secondo in classifica. A fare sognare l’Italia ci pensa un commovente Damiano Caruso, sempre estremamente concreto. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’undicesimadelha regalato grandissime emozioni come si aspettava alla vigilia. I quattro tratti di, con ben 35 km sulle strade bianche negli ultimi 70 km di, e la doppia ascesa al Passo di Lume Spento hanno fatto da teatro allo scontro diretto tra i big in lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine. Egansi è comportato da vero padrone dellaRosa, ha fatto lavorare Filippo Ganna e Gianni Moscon, poi ha attaccato sul tratto in ascesa e ha fatto il vuoto. Il colombiano ha guadagnato 23” sul russo Aleksandr Vlasov e ora ha un margine di 45 secondi sul portacolori della Astana, ora secondo in classifica. A fare sognare l’Italia ci pensa un commovente Damiano Caruso, sempre estremamente concreto. ...

