VIDEO Giro d’Italia 2021, caduta e ritiro forzato per il campione nazionale ecuadoriano Jonathan Caicedo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Termina sulle strade sterrate di Torrenieri l’avventura al Giro d’Italia 2021 di Jonathan Caicedo. Il campione nazionale dell’Ecuador ha subito una bruttissima caduta in un tratto in discesa all’altezza del primo settore di strade bianche della tappa odierna della Corsa Rosa da Perugia a Montalcino. L’alfiere della EF Education Nippo è stato caricato su un’ambulanza per esser medicato dalle numerose abrasioni causate dall’incidente, soprattutto sulla gamba destra e al volto; ma al momento non si hanno ulteriori notizie in merito al suo stato di salute. Salito alla ribalta lo scorso anno sempre sulle strade del Giro, Caicedo aveva fatto sua la terza frazione con arrivo sull’Etna davanti a Giovanni Visconti. Inoltre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Termina sulle strade sterrate di Torrenieri l’avventura aldi. Ildell’Ecuador ha subito una bruttissimain un tratto in discesa all’altezza del primo settore di strade bianche della tappa odierna della Corsa Rosa da Perugia a Montalcino. L’alfiere della EF Education Nippo è stato caricato su un’ambulanza per esser medicato dalle numerose abrasioni causate dall’incidente, soprattutto sulla gamba destra e al volto; ma al momento non si hanno ulteriori notizie in merito al suo stato di salute. Salito alla ribalta lo scorso anno sempre sulle strade delaveva fatto sua la terza frazione con arrivo sull’Etna davanti a Giovanni Visconti. Inoltre ...

