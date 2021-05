Veronica Gentili sette giorni su sette, indiscrezioni da Mediaset: a chi "soffia" il posto, a cosa ci condannano quest'estate (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo d'estate. Tempo di mare e di vacanze. Dunque, tempo di avvicendamenti televisivi e di cambio di palinsesti. Uno di questi riguarda Rete 4, si parla di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli, su cui cala il sipario nella sua versione pre-serale, che si scontra con Otto e Mezzo di Lilli Gruber (nel corso della stagione, infatti, c'era stato anche un esperimento con il programma in prima serata, dagli esiti però non fortunatissimi). E al posto di Stasera Italia, ecco che in onda sulla terza rete Mediaset, ogni giorno alle 20.30, troveremo Stasera Italia estate, per la precisione ce lo ritroveremo in palinsesto dal prossimo 19 giugno. E al timone, al posto della Palombelli, ci troveremo niente meno che Veronica Gentili, la firma del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo d'. Tempo di mare e di vacanze. Dunque, tempo di avvicendamenti televisivi e di cambio di palinsesti. Uno dii riguarda Rete 4, si parla di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli, su cui cala il sipario nella sua versione pre-serale, che si scontra con Otto e Mezzo di Lilli Gruber (nel corso della stagione, infatti, c'era stato anche un esperimento con il programma in prima serata, dagli esiti però non fortunatissimi). E aldi Stasera Italia, ecco che in onda sulla terza rete, ogni giorno alle 20.30, troveremo Stasera Italia, per la precisione ce lo ritroveremo in palinsesto dal prossimo 19 giugno. E al timone, aldella Palombelli, ci troveremo niente meno che, la firma del ...

