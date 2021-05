Advertising

APEMS_Novara : Verona, i genitori litigano: il giudice fa scegliere la scuola al figlio di 11 anni - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Verona, i genitori litigano sull'iscrizione a scuola del figlio: il giudice fa scegliere l'11enne - MediasetTgcom24 : Verona, i genitori litigano sull'iscrizione a scuola del figlio: il giudice fa scegliere l'11enne… - DavideDana : Verona, i genitori litigano: il giudice fa scegliere la scuola al figlio di 11 anni - - qn_carlino : Verona, genitori litigano sulla scuola: tribunale fa decidere il figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Verona genitori

il Resto del Carlino

E' accaduto adove, a dare questo 'potere decisionale' a un bambino, è stato il tribunale tramite il collegio presieduto dal giudice Lara Ghermandi. Tutto perché i(separati) non ...... veterinario e curatore zoologico del Parco Natura Viva in provincia di, ha dichiarato a '... Nel giro di 2 o 3 settimane raggiungeranno le stesse dimensioni, anche perché isono molto ...Dopo aver finito le elementari, la madre del giovane voleva scegliere una scuola pubblica, mentre il papà preferiva una privata. E ...Il padre, separato da tempo dalla moglie, insisteva per un istituto privato, mentre la madre premeva per la statale. Il giudice convoca l’11enne: “Vado nella pubblica” ...