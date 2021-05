Verbali di Amara | il pm Storari interrogato per tre ore a Brescia L’avvocato | “Davigo si assunse anche una responsabilità pubblica”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Per oltre tre ore il pm di Milano, Paolo, ha risposto alla domande del procuratore capo di, Francesco Prete, nell’ambito dell’inchiesta per rivelazione di segreto d’ufficio trasferita da Roma alla procura lombarda innescata dalla vicenda deidell’ex legale esterno di Eni, Piero. La “prospettiva” diche le dichiarazioni del– in cui si parlava di una presunta loggia di cui facevano partemagistrati – all’allora consigliere del Csm Piercamillo, era “quella di rivolgersi alla persona che, assumendoseneuna, ha detto che si sarebbe assunta ladi questo fatto“. ...

. E' rimasto 4 ore in Procura a Brescia Paolo Storari, il pm di Milano indagato per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso deiresi dall'avvocato siciliano Pieroin ...... rivelata negli interrogatori dall'avvocato siciliano Piero. In pratica la sua ricostruzione ... allora al Csm, isegretati del legale siciliano per 'autotutelarsi' dato che, a suo dire, i ...(LaPresse) "La prospettiva" che ha spinto il pm Paolo Storari nell'aprile 2020 a consegnare i verbali secretati dell'avvocato Piero Amara ...MILANO. Da un lato il pm Paolo Storari col difensore Paolo Della Sala. Dall’altro il procuratore Francesco Prete e il pm Donato Greco. Al centro del tavolo di legno massiccio nell’ufficio al quarto pi ...