Verbali Amara | Storari verrà ascoltato nel pomeriggio a Brescia

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il pm, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio, produrrà una serie di documenti per dimostrare le proprie 'ripetute richieste' al procuratore Greco di indagini tempestive sulla presunta 'loggia .

Il pm, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio, produrrà una serie di documenti per dimostrare le proprie 'ripetute richieste' al procuratore Greco di indagini tempestive sulla presunta 'loggia .Al riguardo da tempo sono in circolazione deiteoricamente segreti, tra giornali e magistrati esterni alla Procura di Milano, dalla qualeera stato interrogato a fine 2019.(in ...Il pm di Milano Paolo Storari produrrà una serie di documenti per dimostrare le proprie “ripetute richieste al procuratore Francesco Greco e all’aggiunto Laura Pedio di indagini tempestive sulla presu ...L’ex manager prosegue: «Ho visto in maniera più o meno sistematica, per un paio di mesi, un gruppo di persone… È un sistema con relazioni forti, dove più persone di interessi si occupavano di più cose ...