Ventura | Tra Cairo e Immobile c' è affetto e stima

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Penso chesia sinceramente riconoscente al Torino per quello che gli ha permesso di fare, e credo cheproviper, poi quando c'è tensione alla fine di una partita come quella di ieri sera si possono dire tante cose ma a mente fredda nessuno credo pensi quello che ha detto.ha voluto bene a Ciro ea sua volta ha voluto bene al suo presidente e alla piazza di Torino". Torna così sul botta e risposta al termine di Lazio-Torino tral'ex tecnico granata e della Nazionale, Giampiero, all'Adnkronos. E sulla salvezza raggiunta dai granata aggiunge. "Sicuramente l'aspettativa della società era un campionato più tranquillo ...

