Advertising

vaticannews_it : #18Maggio Dare fiducia ai #giovani, testimoni del #Vangelo oggi e domani. È quanto emerge dagli 'Orientamenti pasto… - PaoloTolomeo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 19 maggio 2021. - donDeodato : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 19 maggio 2021. - KattInForma : Vangelo del giorno: Giovanni 17,11b-19 – Audio e commento Papa Francesco - EmilioTrerotola : Commento al Vangelo del 19.05.2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Dio volle così contraddistinguere la discesa dello Spirito Santo con il Dono delle lingue, per far comprendere che il messaggiodoveva raggiungere gli estremi confini della terra. Prima ...La suora ha avuto un ruolo di primo piano, nella comunità di Scapoli, già nella prima fase dell'emergenza Covid, assicurando a tutti i fedeli una lettura, imbucato da lei stessa nelle ...La task force dell'Esercito per le vaccinazioni a domicilio, a Scapoli (Isernia) ha tra le fila anche una suora: si tratta di Giuseppina Iadanza, del locale convento, che accompagna i militari in tutt ...San Celestino V, al secolo Pietro Angelerio, è stato il 192º Papa della Chiesa cattolica dal 29 agosto al 13 dicembre 1294. È ...