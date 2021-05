Valigie | fischi | bravate e coccodrillo | ma Brozovic resta una colonna

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Nel gennaio 2018 era sull'aereo per Siviglia, tre stagioni più tardi ha contribuito a pilotare l'Inter verso lo scudetto. La carriera disi può finalmente definire "Epic", dopo tre anni di ...

La Gazzetta dello Sport

Nel gennaio 2018 era sull'aereo per Siviglia, tre stagioni più tardi ha contribuito a pilotare l'Inter verso lo scudetto. La carriera di Brozovic si può finalmente definire "Epic", dopo tre anni di ...