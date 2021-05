Valeria Marini egoista? Massacrata a Supervivientes

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Che cosa sta accadendo alla nostra, protagonista dell’Isola dei famosi spagnola? La nostra diva da baci stellari non si sta facendo molti amici ae in molti la attaccano per il suo “egoismo”. La Valeriona nazionale è anche scoppiata a piangere disperata. La vita sull’Isola dei famosi nella versione spagnola perè piuttosto difficile. Finita spesso in nomination, è stata salvata sì più Articolo completo: dal blog SoloDonna

è sempre più protagonista nel reality spagnolo Supervivientes, dove di recente è anche finita in nomination dopo essere stata salvata diverse volte dal pubblico iberico. L'ennesimo ...scoppia in lacrime a Supervivientes , l' Isola dei Famosi spagnola. In Honduras accade tutto nel giorno del suo 54esimo compleanno, lo scorso 14 maggio. La showgirl piange disperata, ...L’Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e il Comune di Portoferraio hanno svelato il progetto vincitore per il Centro di Interpretazione del Centro di Interpretazione del Santuario Internaziona ...Valeria Marini in lacrime a causa di un malinteso coi compagni sull'Isola: "Non avevo capito che potevo fare così" ...