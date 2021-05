Valentino Rossi | deciderò il futuro in MotoGP durante la pausa estiva

(Di mercoledì 19 maggio 2021) In vista del suo Gran Premio di casa al Mugello,conferma che una decisione sul suosarà probabilmente presa solola. È improbabile, infatti, chefaccia un annuncio sul suoinil suo round italiano di casa al Mugello alla fine del mese di maggio. Trovano sempre più conferme le indiscrezioni riguardo la sua intenzione di aspettare fino alla: “del mioinla” Lo stessone ha parlato in una intervista ...

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

Roma, 19 maggio 2021 " Dopo un inizio tragico, qualche timido segnale confortante è arrivato a Le Mans .sembra aver trovato una strada per migliorare assieme alla sua Yamaha Petronas dopo una serie di gare nell'anonimato più totale e lontano dai primi. Tra i test di Jerez e la difficile ...Tra la fine degli anni '90 e metà anni Duemila, la rivalità tra Max Biaggi eha raggiunto il suo picco di popolarità, tanto che la tifoseria italiana era divisa in due fazioni ben distinte, i 'biaggisti' e i 'rossisti'. A fine 2005 il centauro romano - quattro ...Per il Dottore intanto l'accordo con Ducati per equipaggiare nel 2022 il Team Vr 46. Roma, 19 maggio 2021 – Dopo un inizio tragico, qualche timido segnale confortante è arrivat ...Il pilota del Team VR46: "Diventò subito il mio idolo quando avevo tre anni, dopo aver visto le sue vittorie in tv ho deciso di diventare motociclista".