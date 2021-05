Valanga travolge e uccide due alpinisti bergamaschi sul Gran Zebrù (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una Valanga ha travolto due alpinisti bergamaschi, che purtroppo hanno perso la vita: si tratta di un uomo del 1966 di Pradalunga e un uomo del 1974 di Vertova. È accaduto poco dopo mezzogiorno. I due si trovavano sul Gran Zebrù, a 3600 metri di quota, sopra il Colle della Bottiglia, al confine tra le province di Sondrio e di Bolzano, quando è avvenuto il distacco. Due loro compagni, che si trovavano poco più avanti, non sono stati coinvolti e hanno subito dato l’allarme. Sul posto la Stazione di Valfurva del Cnsas Lombardo, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di Finanza di Bormio, oltre ai colleghi del Cnsas della squadra di Solda, presenti sul versante altoatesino. I due illesi sono stati raggiunti prima da un tecnico della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna e poi da una squadra e accompagnati a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Unaha travolto due, che purtroppo hanno perso la vita: si tratta di un uomo del 1966 di Pradalunga e un uomo del 1974 di Vertova. È accaduto poco dopo mezzogiorno. I due si trovavano sul, a 3600 metri di quota, sopra il Colle della Bottiglia, al confine tra le province di Sondrio e di Bolzano, quando è avvenuto il distacco. Due loro compagni, che si trovavano poco più avanti, non sono stati coinvolti e hanno subito dato l’allarme. Sul posto la Stazione di Valfurva del Cnsas Lombardo, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di Finanza di Bormio, oltre ai colleghi del Cnsas della squadra di Solda, presenti sul versante altoatesino. I due illesi sono stati raggiunti prima da un tecnico della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna e poi da una squadra e accompagnati a ...

