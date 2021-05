Vaccino Pfizer, ci sono novità su richiamo e conservazione (Di mercoledì 19 maggio 2021) (foto: Gerd Altmann via Pixabay)Tempi e modalità della vaccinazione con i vaccini a rna messaggero delle case Pfizer-BioNTech e di Moderna stanno cambiando e questo avviene perché sulla base dei dati scientifici via via aggiornati si acquisiscono più informazioni che consentono di adattare e gestire sempre meglio la campagna vaccinale. Oggi la seconda dose, il richiamo, si fa a distanza di 42 giorni dalla prima e non più dopo 21. E presto per il Vaccino di Pfizer-BioNTech potrebbe arrivare una nuova variazione, con un ulteriore prolungamento fino a 3 mesi dell’intervallo fra la prima e la seconda somministrazione. Infatti, ricevere il richiamo dopo 3 mesi anziché dopo 21 giorni, triplicherebbe la risposta immunitaria, secondo uno studio svolto su persone con più di 80 anni. Della ricerca, condotta ... Leggi su wired (Di mercoledì 19 maggio 2021) (foto: Gerd Altmann via Pixabay)Tempi e modalità della vaccinazione con i vaccini a rna messaggero delle case-BioNTech e di Moderna stanno cambiando e questo avviene perché sulla base dei dati scientifici via via aggiornati si acquisiscono più informazioni che consentono di adattare e gestire sempre meglio la campagna vaccinale. Oggi la seconda dose, il, si fa a distanza di 42 giorni dalla prima e non più dopo 21. E presto per ildi-BioNTech potrebbe arrivare una nuova variazione, con un ulteriore prolungamento fino a 3 mesi dell’intervallo fra la prima e la seconda somministrazione. Infatti, ricevere ildopo 3 mesi anziché dopo 21 giorni, triplicherebbe la risposta immunitaria, secondo uno studio svolto su persone con più di 80 anni. Della ricerca, condotta ...

Advertising

sole24ore : Vaccino Pfizer, il Tar Lazio respinge l'istanza contro lo spostamento del richiamo a 35 giorni… - SkyTG24 : Un nuovo caso di #sovradosaggio di #vaccino di Pfizer si è verificato in #Toscana, dopo quello di una 23enne di Mas… - ladyonorato : Ma non ditelo in giro, queste sono notizie da complottisti... - Marc852835993 : RT @noitre32: Como, infarto fulminante subito dopo la 2° dose di vaccino Pfizer: 68enne muore davanti alla figlia: - igorducati : RT @rtl1025: ?? 'Si prevede che il 28 maggio l'Ema rilasci l'autorizzazione al vaccino #Pfizer per la fascia 12-15 anni. Per il momento solo… -