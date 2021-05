Vaccino per gli Over 30 news, in quali regioni si può già prenotare (Di mercoledì 19 maggio 2021) La campagna vaccinale sta procedendo in tutta Italia, dopo un inizio decisamente zoppicante. E dopo l’apertura dei vaccini agli Over 40, adesso anche i trentenni potranno cominciare con le prenotazioni. Non in tutta Italia, però. Si deciderà infatti regione per regione e le prenotazioni per i vaccini agli Over 30 saranno possibili solo laddove le vaccinazioni per le altre fasce di età saranno già in fase di esaurimento. In quali regioni, dunque, sarà possibile partire con le prenotazioni per gli Over 30? Cerchiamo di fare chiarezza al riguardo per capire anche quelle che saranno le modalità di prenotazione nelle varie regioni che, essendo avanti con la campagna vaccinale, si concentreranno già sui giovani per puntare alla più veloce immunizzazione dal Covid. Il generale Figliuolo tra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 19 maggio 2021) La campagna vaccinale sta procedendo in tutta Italia, dopo un inizio decisamente zoppicante. E dopo l’apertura dei vaccini agli40, adesso anche i trentenni potranno cominciare con le prenotazioni. Non in tutta Italia, però. Si deciderà infatti regione per regione e le prenotazioni per i vaccini agli30 saranno possibili solo laddove le vaccinazioni per le altre fasce di età saranno già in fase di esaurimento. In, dunque, sarà possibile partire con le prenotazioni per gli30? Cerchiamo di fare chiarezza al riguardo per capire anche quelle che saranno le modalità di prenotazione nelle varieche, essendo avanti con la campagna vaccinale, si concentreranno già sui giovani per puntare alla più veloce immunizzazione dal Covid. Il generale Figliuolo tra ...

