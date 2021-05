Vaccino Johnson & Johnson in farmacia: chi può farlo, da quando e come prenotare (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tra Open Day, centri vaccinali e hub creati ad hoc, presto in Italia il Vaccino verrà somministrato anche in farmacia. “Dal 4 giugno – spiega Eugenio Leopardi, presidente di Federfarma Lazio al Messaggero – dovremmo partire. Le farmacie che hanno aderito stanno inviando la richiesta per poter essere inserite nella piattaforma di prenotazione di Salute Lazio alla mail di LazioCrea”. Leggi anche: Vaccino Pfizer nel Lazio, respinta l’istanza contro il prolungamento della seconda dose. D’Amato: ‘Ora avanti tutta’ Vaccino nelle farmacie, ecco quando si parte nel Lazio Nel Lazio, quindi, dal prossimo 4 giugno si dovrebbe partire con le somministrazioni del Vaccino Johnson & Johnson (anche) in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tra Open Day, centri vaccinali e hub creati ad hoc, presto in Italia ilverrà somministrato anche in. “Dal 4 giugno – spiega Eugenio Leopardi, presidente di Federfarma Lazio al Messaggero – dovremmo partire. Le farmacie che hanno aderito stanno inviando la richiesta per poter essere inserite nella piattaforma di prenotazione di Salute Lazio alla mail di LazioCrea”. Leggi anche:Pfizer nel Lazio, respinta l’istanza contro il prolungamento della seconda dose. D’Amato: ‘Ora avanti tutta’nelle farmacie, eccosi parte nel Lazio Nel Lazio, quindi, dal prossimo 4 giugno si dovrebbe partire con le somministrazioni del(anche) in ...

