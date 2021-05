Vaccino fascia 12-15 anni, Speranza: ”Aspettiamo l’ok dell’Ema il 28 maggio per partire” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sembra essere diventato ‘acqua fresca’ il Vaccino anti-Covid. Dalle prime remore in fase di avvio della campagna vaccinale, erano moltissime le perplessità poi, purtroppo, anche la ‘coincidenza’ con alcuni casi di reazione avverse gravi, ne avevano inizialmente rallentato la diffusione. Tuttavia, con il passare delle settimane, ecco che anche gli enti regolatori, sembrano mostrare nei confronti dei vari vaccini, una sorta di ‘disinvoltura’, prima impensabile. Così ‘l’AstraZeneca’, inizialmente ‘consigliato’ per gli over 60, ora si da via che è un piacere, come nel Lazio dove, addirittura, si organizzano appositi ‘open day’ per inocularne quanto più possibile. Per non parlare poi dei famosi vaccini Rmna, come Pfizer e Moderna che, se si ‘raccomandavano’ 21 e 28 giorni di intervallo dalla prima inoculazione (come riportano ancora i bugiardini), ora è già ‘superato’ ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sembra essere diventato ‘acqua fresca’ ilanti-Covid. Dalle prime remore in fase di avvio della campagna vaccinale, erano moltissime le perplessità poi, purtroppo, anche la ‘coincidenza’ con alcuni casi di reazione avverse gravi, ne avevano inizialmente rallentato la diffusione. Tuttavia, con il passare delle settimane, ecco che anche gli enti regolatori, sembrano mostrare nei confronti dei vari vaccini, una sorta di ‘disinvoltura’, prima impensabile. Così ‘l’AstraZeneca’, inizialmente ‘consigliato’ per gli over 60, ora si da via che è un piacere, come nel Lazio dove, addirittura, si organizzano appositi ‘open day’ per inocularne quanto più possibile. Per non parlare poi dei famosi vaccini Rmna, come Pfizer e Moderna che, se si ‘raccomandavano’ 21 e 28 giorni di intervallo dalla prima inoculazione (come riportano ancora i bugiardini), ora è già ‘superato’ ...

