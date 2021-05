Vaccino Covid, Salvini: “Ho 48 anni e aspetto il mio turno, non faccio come Scanzi” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ha fatto il Vaccino anti Covid? ”No, ho 48 anni, non voglio fare come qualche collega giornalista che scavalca la fila accampando motivi bizzarri per fare il fenomeno”, replica Matteo Salvini ospite di ‘Zona Bianca’. ”Non volevo fare nessun riferimento a Scanzi…”, ironizza il leader della Lega, che aggiunge: ”Sono rispettosamente in fila al supermercato e aspetto il mio turno”. ”Spero di ammainare il prima possibile queste mascherine…Laddove la stanno superando non sta succedendo nulla. Guardiamo quello che sta accadendo in altri Paesi, in Israele. Guardiamo a Stoccolma a Londra… Spero che questa sia l’estate del boom turistico”. E sulla necessità di riaprire subito le discoteche in sicurezza. ”E’ meglio andare a ballare che sballarsi…” dice. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ha fatto ilanti? ”No, ho 48, non voglio farequalche collega giornalista che scavalca la fila accampando motivi bizzarri per fare il fenomeno”, replica Matteoospite di ‘Zona Bianca’. ”Non volevo fare nessun riferimento a…”, ironizza il leader della Lega, che aggiunge: ”Sono rispettosamente in fila al supermercato eil mio”. ”Spero di ammainare il prima possibile queste mascherine…Laddove la stanno superando non sta succedendo nulla. Guardiamo quello che sta accadendo in altri Paesi, in Israele. Guardiamo a Stoccolma a Londra… Spero che questa sia l’estate del boom turistico”. E sulla necessità di riaprire subito le discoteche in sicurezza. ”E’ meglio andare a ballare che sballarsi…” dice. ...

