Vaccino Covid, Pfizer a fascia 12-15 anni: "Ok dell'Ema il 28 maggio" (Di mercoledì 19 maggio 2021) È previsto il via libera dell'Ema per il 28 maggio prossimo al Vaccino anti-Covid Pfizer anche ai 12-15enni. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al Question Time alla Camera sulle iniziative per la vaccinazione dei minori contro Covid-19. "Il nostro auspicio e le informazioni di cui siamo in possesso – ha spiegato il ministro – ci portano a ritenere che il 28 maggio l'Ema darà l'ok al Vaccino Pfizer anche per la fascia 12-15 anni. È un fatto molto importante quello di allargare ad altre fasce d'età le vaccinazioni" contro Covid-19. La vaccinazione nelle fasce più giovani "è altamente strategica e noi la riteniamo essenziale soprattutto in vista della ...

